الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

عطلات 2023.. الإجازات الرسمية لشهر أكتوبر 2022

عطلات 2023
عطلات 2023
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تعتبر الإجازات الرسمية لشهر أكتوبر 2022، هي آخر الإجازات الرسمية في هذا العام التي يحصل عليها موظفي القطاع الخاص والعام في الدولة، حيث يستغلها الموظفين في السفر وقضاء الوقت مع الأهل والأقارب.

الإجازات الرسمية لشهر أكتوبر 2022

وجاءت الإجازات الرسمية لشهر أكتوبر 2022 في مناسبتين رسميتين، وهما إجازة المولد النبوي 2022، ووافقت يوم السبت 8 أكتوبر وإجازة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 2022، ووافقت يوم الخميس.

ومع انتهاء العام الحالي نقدم لموظفي القطاع الخاص والعام الاجازات الرسمية 2023 العام المقبل، والتي تبدأ في شهر يناير 2023.

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خطوات تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022

 

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الإجازات الرسمية 2023

عيد الميلاد المجيد: 7 يناير.

عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير: 25 يناير.

رأس السنة الهجرية: الأول من المحرم بالتقويم الهجري

المولد النبوي: 12 ربيع الأول بالتقويم الهجري

عيد تحرير طابا :19 مارس

عيد تحرير سيناء: 25 أبريل.

عيد العمال: 1 مايو.

شم النسيم: الأول من برمودة بالتقويم القبطي.

ثورة 30 يونيو: 30 يونيو.

ثورة 23 يوليو: 23 يوليو.

عيد القوات المسلحة وحرب أكتوبر: 6 أكتوبر.

عيد الفطر: الأول والثاني والثالث من شوال بالتقويم الهجري

الوقوف بعرفة: التاسع من ذي الحجة بالتقويم الهجري

عيد الأضحى: من العاشر إلى الثالث عشر من ذي الحجة بالتقويم الهجري.

الإجازة الرسمية

وتعتبر الإجازة الرسمية هي عطلة محددة سلفا بالقانون الذي يحكم الدولة ويمنع العمل فيها في القطاعين الخاص والعام بالدولة وهذه العطلات تختلف باختلاف الدول، وتحتل مصر و هونغ كونغ قائمة الدول في عدد العطلات الرسمية.

وبالاضافة إلى الاجازات الاسبوعية يحصل الموظفون ايضا على إجازة سنوية تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية، حيث يحـدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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