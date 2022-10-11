موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2022

أعلنت وزارة الاسكان عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022، في الإعلان 16 لتوفير شقق للمواطنين من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي سكن لكل المصريين لتوفير شقة لكل مواطن يحتاج لها.

ويضم الاعلان 16 للإسكان شقق الإسكان الاجتماعي في 28 محافظة، وحددت وزارة الإسكان عند فتح باب حجز شقق الإسكان خطوات الحصول عليها وطرق السداد، وتعرضها «الدستور» في التقرير التالي:

حجز شقق الإسكان

يستطيع المواطنون في 28 محافظة مصرية حجز شقق الإسكان الاجتماعي عن طريق شراء كراسة التقديم الموجودة بالبريد المصري بمحافظات الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفرالشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة، حتى 27 أكتوبر الجاري.

ولابد أن يدفع المواطنون في مكاتب البريد مقدم جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي، ويبدأ مقدم الحجز من 10% لوحدات محدودي الدخل، ودفع مقدم يبدأ من 15% لوحدات متوسطي الدخل، والتسديد يكون بتسهيلات تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة، وتتراوح أسعار هذه الشقق بين 194 و310 آلاف جنيه، ومقدم جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي بين 15 و22 ألف جنيه.

وبعد دفع جدية حجز شقق الإسكان يتم الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري من خلال هذا الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/ ، ورفع الأوراق المطلوبة، وانتظار نتيجة تقديم حجز شقق الإسكان الاجتماعي، والتي يبدأ بعدها سداد الأقساط الربع سنوية.

وقبل حصول المتقدم على الموافقة على شقق الإسكان يتم عمل استعلام ميداني للتأكد من صحة البيانات، وتحويل الملف إلى جهة التمويل، وبعدها يتم استلام الوحدة محل الحجز، إذا كان المتقدم متوافقا مع الشروط.

الأوراق المطلوبة لشقق الإسكان

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية)، قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأولاد، مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري، إذا كان المتقدم متزوجا عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

مع إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل، أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي– الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى– معاش استثنائي أو خلافه– امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا.