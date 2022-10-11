الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لـ3 متهمين بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

جريدة الدستور
ads

قضت محكمة جنايات سوهاج البوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل، وشقيقين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالشروع في قتل المجنى عليه "م.ا" بأن أطلقوا عليه النار بدائرة مركز العسيرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم محمود ومصطفى أبو القاسم زيدان بأمانة سر عصام حسانين.

تعود أحداث القضية بدائرة مركز العسيرات عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بإصابة المجنى عليه بطلقات نارية وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين فقاموا بإطلاق النار عليه مما أحدث إصابته.

كما تم ضبط أسلحة نارية بحوزة المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

المتهمين الشروع في قتل السجن المؤبد عامل معاقبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء ظاهرة ضرب الطلاب والزوجات

الأكثر قراءة

تحديث يومى.. أسعار الذهب اليوم فى مصر

رئيس «غرفة الجيزة التجارية» يناقش مشاكل تجار التموين ومنافذ جمعيتى

لجنة مقاومة مرضي تورد القمة والتبرقش تتفقد محصول الموز في الإسماعيلية

رئيس جامعة بني سويف يدعو الطلاب للتطوع بمبادرة «حياة كريمة»

تعنت إسرائيل وضغط أمريكي.. سياسي لبناني يكشف كواليس اتفاق ترسيم الحدود البحرية

صندوق النقد الدولى: النشاط الاقتصادى العالمى يشهد تباطؤًا واسعًا فاقت حدته التوقعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

علاقات منتهية الصلاحية من قبل تاريخ الصدور

جلال حمام

وعادت «ريما» لعادتها القديمة!

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الإفتاء وضرورة التواصل مع العالم

حسين دعسة

في مستقبل المشهد السياسي العراقي.. المجهول والأزمة!

محمد رفعت

فلتفعلها المحليات !

محمود خليل

ضحية الانتماء العائلى

منى رجب

تراثنا.. ضرورة لترسيخ الهوية المصرية

ماجد حبته

يوبيل ستيفانو ريتشى الذهبى

صور

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن التوصل لـ«اتفاق تاريخى» حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

فلسطين تحذر من مخاطر استمرار اقتحامات الأقصى: إسرائيل تعادي السلام

الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال تفضح زيف حملاته التضليلية ضدنا