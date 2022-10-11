أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 فى الأسواق

استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الثلاثاء عند نفس الحدود السعرية التي وصلت لها أمس الإثنين، حيث حافظت الفراخ البيضاء على نفس سعرها بين ٣٢ و٣٤ جنيها، فيما استقر سعر البيض عند الحدود السعرية الجديدة التي وصل لها بداية الأسبوع الجاري حيث وصل سعر البيض في بعض المناطق إلى ٨٠ جنيها للكرتونة.

وأرجعت شعبة الدواجن هذه الزيادات في الأسعار إلى ارتفاع أسعار الأعلاف التي تستورد مصر أغلبها من الخارج.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

بلغ سعر الفراخ البيضاء بين 32 و43 جنيهًا، فيما وصل أسعار الدواجن الساسو بين 42 و44 جنيهًا، وبلغت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء 26 جنيهًا.

وسجل سعر الكتكوت البلدي 3 جنيهات، وسجل سعر الكتكوت الساسو 4.70 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الأبيض 5.60 جنيه.

وبلغ سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة 45 جنيهًا، ووصل سعر كيلو البط الفرنساوي إلى 25 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البط المولار 29 جنيهًا، أما فرخ البط المسكوفي فوصل إلى 12.75 جنيه، وسجل سعر فرخ البط الفرنساوي 5.5 جنيه للواحد، وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 13 جنيهً، وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 50 جنيهًا.

سعر البيض

سعر كرتونة البيض البلدى اليوم للمستهلك 73 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك 80 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك 76 جنيهًا.

وأرجع عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية الزيادة الكبيرة في سعر البيض الى عدم وجود رقابة صارمة على السوق، مضيفًا في تصريحات إعلامية أن الكمية المستوردة من الأعلاف المكونة من الذرة الصفراء والصويا أقل من احتياجات السوق بنسبة تصل إلى 35%، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار محليًا.

وحدد عبد العزيز رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، سعر طبق البيض وفقًا لتكلفة مدخلات الإنتاج حاليًا عند 69 جنيهًا في المزرعة، بينما يصل سعره العادل للمواطن عند 75 جنيهًا، موضحًا أن انضباط منظوم بيع وتداول البيض والدواجن يبدأ من مدخلات الإنتاج، ولابد من اتخاذ قرارات حاسمة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.