الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 فى الأسواق

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
ads

استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الثلاثاء عند نفس الحدود السعرية التي وصلت لها أمس الإثنين، حيث حافظت الفراخ البيضاء على نفس سعرها بين ٣٢  و٣٤ جنيها، فيما استقر سعر البيض عند الحدود السعرية الجديدة التي وصل لها بداية الأسبوع الجاري حيث وصل سعر البيض في بعض المناطق إلى ٨٠ جنيها للكرتونة.

 

وأرجعت شعبة الدواجن هذه الزيادات في الأسعار إلى ارتفاع أسعار الأعلاف التي تستورد مصر أغلبها من الخارج.

 

أسعار الدواجن اليوم في مصر 

بلغ سعر الفراخ البيضاء بين 32 و43 جنيهًا، فيما وصل أسعار الدواجن الساسو بين 42 و44 جنيهًا، وبلغت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء 26 جنيهًا.

استقرار أسعار زيت الطعام لدى التجار بالأسواق المحلية

استقرار أسعار أعلاف الدواجن فى الأسواق اليوم الإثنين

وسجل سعر الكتكوت البلدي 3 جنيهات، وسجل سعر الكتكوت الساسو 4.70 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الأبيض 5.60 جنيه.

 

وبلغ سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة 45 جنيهًا، ووصل سعر كيلو البط الفرنساوي إلى 25 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البط المولار 29 جنيهًا، أما فرخ البط المسكوفي فوصل إلى 12.75 جنيه، وسجل سعر فرخ البط الفرنساوي 5.5 جنيه للواحد، وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 13 جنيهً، وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 50 جنيهًا.

 

سعر البيض 

سعر كرتونة البيض البلدى اليوم للمستهلك 73 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك 80 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك 76 جنيهًا.

 

txt

أسعار العملات الرقمية.. الهبوط يخيم على سوق الكريبتو

وأرجع عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية الزيادة الكبيرة في سعر البيض الى عدم وجود رقابة صارمة على السوق، مضيفًا في تصريحات إعلامية أن الكمية المستوردة من الأعلاف المكونة من الذرة الصفراء والصويا أقل من احتياجات السوق بنسبة تصل إلى 35%، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار محليًا. 

 

وحدد عبد العزيز رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، سعر طبق البيض وفقًا لتكلفة مدخلات الإنتاج حاليًا عند 69 جنيهًا في المزرعة، بينما يصل سعره العادل للمواطن عند 75 جنيهًا، موضحًا أن انضباط منظوم بيع وتداول البيض والدواجن يبدأ من مدخلات الإنتاج، ولابد من اتخاذ قرارات حاسمة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.

أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم الإثنين

اسعار الدواجن سعر الفراخ البيض شعبة الدواجن الفراخ البيضاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء ظاهرة ضرب الطلاب والزوجات

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم فى مصر 2022 آخر تحديث

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة القاهرة.. تفاصيل

الأمم المتحدة: ثلث سكان أوكرانيا نزحوا منذ بدء الحرب

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 فى الأسواق

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11-10-2022 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

في مستقبل المشهد السياسي العراقي.. المجهول والأزمة!

محمد رفعت

فلتفعلها المحليات !

محمود خليل

ضحية الانتماء العائلى

منى رجب

تراثنا.. ضرورة لترسيخ الهوية المصرية

ماجد حبته

يوبيل ستيفانو ريتشى الذهبى

جمال-أسعد

التعليم طريق المستقبل

لواء.حمدى البطران

رقة المسلات المصرية ( 3 )

القس. رفعت فكرى

السباحة ضد المواطنة!

صور

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

قرعه الدوري المصري 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال تفضح زيف حملاته التضليلية ضدنا

المسافة صفر.. ما التحديات التي تواجهها القوات الإسرائيلية بعد عملية "شعفاط"؟ 

قناصة مُتخفون.. كيف اعتقلت إسرائيل ناشط الجهاد الإسلامي"أبو زينة"؟