الإثنين 10 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شاب يقتل صديقه بسبب خلافات على بيع المواد المخدرة بالمرج

ارشيفية
ارشيفية
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أقدم شاب في العقد الثالث من العمر، على إنهاء حياة صديقه بطعنات متفرقة بالجسد بسبب خلافات بينهما على بيع المواد المخدرة بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة. 

البداية كانت بتلقي مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، مفادها بنشوب مشاجرة بين شخصين ومصرع أحدهما بطعنات متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب ويدعي “م.س“ على يد صديقه بعدة طعنات بالجسم بسلاح أبيض ”مطواة” بسبب خلافات نشبت بينهما على بيع المواد المخدرة بالشارع، تركا صديقه غارقا في دمائه ولاذا بالفرار.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها في سرعة ضبط وإحضار المتهم، وتم التحفظ على جثة الضحية بمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

شاب صديقه المواد المخدرة المرج القاهرة طعنات

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