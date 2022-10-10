تأجيل محاكمة المتهم بقتل تاجر عطارة في الزيتون لـ 16 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل تاجر بسبب الثأر في الزيتون، لجلسة 16 أكتوبر للاطلاع.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بقتل تاجر بإطلاق الرصاص عليه داخل محله فى منطقة الزيتون، بسبب الثأر.

تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالى بمقتل تاجر على يد عامل رميا بالرصاص، وفر هاربا بعدما أطلق النار فى الهواء، فانتقلت النيابة العامة لمعاينة جثة المجنى عليه وتبين إصابته بطلق ناري في يده وجسمه، لتأمر النيابة العامة بتشريح جثة المجني عليه وضبط وإحضار المتهم.