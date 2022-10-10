الإثنين 10 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

النيابة العامة تعيد استقبال الرسائل من المواطنين عبر «فيسبوك»

النيابة العامة
النيابة العامة
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أعلنت الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع فيسبوك عن إعادة خاصية تلقي الرسائل من المشاركين.

وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة، اليوم، بندب خبراء مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على عروس الإسماعيلية التي اعتدى زوجها عليها بالضرب لتحديد إصاباتها وكيفية حدوثها وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة مع بيان دور شقيق المتهم في الواقعة.

كانت إدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام قد رصدت أخبارًا حول الواقعة التي تزامنت مع تَقدُّم المجني عليها بشكواها مرفقًا به تقرير طبي بإصاباتها.

فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وسألت المجني عليها، فشهدت بتطور الخلافات الزوجية بينها وبين المتهم إلى تعديه عليها، وإحداث إصاباتها، فحاولت الفرار، فمنعها واحتجزها خمسة عشر يومًا بمسكن شقيقه حيث تعديا عليها.

وباستجواب المتهم أنكر وادعى اصطدام المجني عليها بأثاث مسكنها.
 

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وائل لطفي

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