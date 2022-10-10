الإثنين 10 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرع 76 شخصا إثر غرق قارب فى ولاية أنامبرا النيجيرية

غرق قارب
غرق قارب
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أعلن المكتب الرئاسي النيجيري مصرع 76 شخصًا بحادث انقلاب قارب في ولاية أنامبرا.

وقال حساب الديوان الرئاسي على "تويتر"، إن قاربًا كان يقل 85 شخصًا انقلب في ولاية أنامبرا، وأن 76 شخصًا لقوا مصرعهم.

وتعتبر أنامبرا بين 29 ولاية من 36 في نيجيريا تعرضت لفيضانات شديدة هذا العام، حيث جرفت المياه المنازل والمحاصيل ودمرت الطرق وأضرت بما لا يقل عن نصف مليون شخص.

وكان معظم الضحايا من النساء والأطفال، وهم يحاولون الوصول إلى بر الأمان بعد أن غمرت مياه الفيضانات مجتمعهم.

وقدم الرئيس محمد بخاري تعازيه لأسر ضحايا الحادث "المأساوي"، كما أمر بمراجعة تدابير السلامة عبر نظام النقل المائي في البلاد، وقال إن "خدمات الطوارئ يجب أن تفعل كل شيء لمعرفة مصير المفقودين".

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وائل لطفي

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