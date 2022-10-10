الإثنين 10 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول بمجلس الأمن القومى الأمريكى: واشنطن تواصل إمداد أوكرانيا بالأسحلة

جون كيربي
جون كيربي
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جدد جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التأكيد على أن واشنطن ستواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة حتى تتمكن من مواصلة الدفاع عن نفسها.

وقال كيربي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية- إن الرئيس فلاديمير بوتين هو الذي بدأ هذه الحرب وبإمكانه أن ينهيها إذا اقتضى ذلك .

من جهة أخرى، رفض جون كيربي التعليق على الانفجار الذي وقع السبت، في الجسر الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وبدأ الجيش الروسي هجومًا على أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء عملياتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة تدخلًا في سيادتها.

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