الإثنين 10 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فى حفل عالمى.. دار ريتشى تحيى اليوبيل الذهبى لإطلاق علامتها التجارية بمعبد حتشبسوت

أنيل كابور وزوجته
أنيل كابور وزوجته
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اختارت دار أزياء ستيفانو ريتشي العالمية، معبد الدير البحري، الذي شيدته الملكة حتشبسوت في أحضان جبل القرنة التاريخي بالبر الغربي لمدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر قبل قرابة 3500 عام، ليكون مسرحا للاحتفال باليوبيل الذهبي للدار، التي انطلقت عروضها من مدينة فلورنسا الإيطالية عام 1972.

حضور أنيل كابور وزوجته

حضر الاحتفال قرابة 350 شخصية ما بين ساسة وفنانين ومصممي أزياء ورؤساء تحرير صحف من مختلف بلدان العالم، بجانب وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، كما حضر الفنان الهندي الشهير "أنيل كابور" بصحبة زوجته.

وشهد الحدث حضور 50 طائرة خاصة تنقل أغنى رجال الأعمال فى العالم، لحضور مأدبة العشاء بساحة آمنحتب الثالث الكبرى بمعبد الأقصر.

أنيل كابور وزوجته

 

أنيل كابور وزوجته

 

أنيل كابور 

دعاية لسياحة الأقصر

ويقول الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن إقامة عرض أزياء عالمي أمام معبد حتشبسوت دعاية رائعة لسياحة الأقصر وجميع الصحف العالمية تقوم بنقل الحدث.

وأعلن وزيري في تصريحات صحفية، الأحد، عن استضافة معبد الدير البحري الذي شيدته الملكة حتشبسوت قبل أكثر من ٣٥٠٠ عام، لعرض أزياء عالمي، وذلك في مناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس دار ستيفانو ريتشي، التي تعد أحد أكبر بيوت الموضة والأزياء بالعالم.

فن الغزل والنسيج الفرعونى

ويعد قدماء المصريين أول من عرف صناعة الغزل والنسيج والصوف، وقاموا بصبغه وصنعوا منه ملابسهم الدنيوية واللفائف الجنائزية للمومياوات، كما برعوا في استخدام الحرير.

وارتبط هذا الفن بالمعبودات، وعلى رأسهن المعبودة نيت ربة مدينة ساو (صان الحجر)، والمعبودة تايت التي ذكرتها متون الأهرام على أنها أم الملك المتوفي والمسؤولة عن غزل ملابسه.

كما ارتبط "رع" و"حورس" بالكتان، وعثر "بتري" على ثوب من الكتان يرجع لفترة عصور ما قبل التاريخ بالجيزة، وهو أقدم قطعة قماش تم غزلها ونسجها (محفوظة بمتحف بتري للآثار بلندن).

رئيس التحرير

وائل لطفي

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