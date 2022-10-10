الإثنين 10 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة مسنة فى انقلاب سيارة نقل أسطوانات غاز أعلى دائرى المنيب

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف
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أصيبت سيدة في انقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز أعلى دائري المنيب مساء اليوم الأحد وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث. 

 

تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة بلاغًا بانقلاب سيارة نقل إسطوانات غاز بنزلة الطريق الدائري بالمنيب.

 

وتوجهت على الفور قوات الحماية المدنية وحي جنوب الجيزة وإدارة المرور للتعامل السريع مع الحادث الذي أسفر عن إصابة مسنة وتحطم عمود إنارة.

 

وتم السيطرة على الموقف ورفع اسطوانات الغاز ودفعت إدارة المرور بونش إغاثة لرفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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