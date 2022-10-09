الإثنين 10 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط «طالب طب» حاول سرقة سيدة بالشيخ زايد

متهم
متهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث، من ضبط لص بالحي الثامن التابع لمنطقة الشيخ زايد.

تلقى قسم أول زايد، بلاغا من إحدى السيدات، يفيد بمحاولة أحد الأشخاص سرقتها وتهديدها بإشهار زجاج مكسور في وجهها، وذلك خلال جلوسها في السيارة الخاصة بها منتظرة إحدى صديقاتها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة وتبين صحتها.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم يدرس في كلية طب بشري، يبلغ من العمر 34 عامًا، أشهر زجاجا مكسورا في وجه السيدة صاحبة الـ33 عامًا، وحال صراخها تجمع حوله الأهالي وأمكن ضبطه على الفور، وبسؤال شهود العيان أقروا بما ورد في التحريات والفحص.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للواقعة، لمروره باضطرابات نفسية، وبالتواصل مع أهله تبين وجود تقارير طبية تثبت أن المتهم مصاب باضطرابات ثنائي القطب منذ 11 عامًا، كما أنه يعاني من أوهام الاضطهاد ونوبات الفعال وعدواني لفظي وجسدي.

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وائل لطفي

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