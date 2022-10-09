كشف ملابسات حدوث مشاجرة بين 3 أشخاص أمام مدرسة بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية بحدوث مشاجرة أمام بوابة إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم حال دخول الطلبة الفترة المسائية.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول «طالبة، مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا»، طرف ثان «طالبين، يقيمان بدائرة قسمي شرطة أول وثان طنطا» لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب المزاح تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدي بالضرب «صفع على الوجه» دون حدوث ثمة إصابات.

واصطحبت ناظرة المدرسة، الطرفين إلى داخل المدرسة، وجرى الصلح بينهم، ورفضوا تحرير محضر بالواقعة.