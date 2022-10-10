جدول أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 10 أكتوبر وسعر كرتونة البيض

واصلت أسعار بورصة الدواجن ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الإثنين حتى بلغت أسعار الدواجن البيضاء لسعر ٣٤ جنيه وتختلف أسعارها من مكان لآخر وأيضًا تختلف من بورصة الدواجن إلى المستهلك، كما تواصل سعر كرتونة البيض ارتفاعها بعد أن تجاوزت ال٨٠ جنيه في الكثير من المحافظات، ويعود ارتفاع أسعار الفراخ وسعر كرتونة البيض الي ارتفاع اسعار الاعلاف.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

النوع الوزن أقل سعر أعلى سعر أسعار الفراخ البيضاء كيلو 33.00 جنيه 34.00 جنيه أسعار الدواجن الساسو كيلو 42.00 جنيه 44.00 جنيه أسعار الدواجن البلدي كيلو 53.00 جنيه 55.00 جنيه لحم أمهات أبيض كيلو 23.00 جنيه 25.00 جنيه كتكوت أبيض يوم 05.25 جنيه 05.50 جنيه كتكوت ساسو يوم 04.50 جنيه 04.75 جنيه كتكوت بلدي يوم 04.00 جنيه 04.50 جنيه كتكوت بط فرنساوي يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه كتكوت بط مسكوفي يوم 14.00 جنيه 15.00 جنيه كتكوت بط مولارد يوم 15.00 جنيه 15.50 جنيه لحم بط فرنساوي – 24.00 جنيه 24.50 جنيه لحم بط مسكوفي – 47.00 جنيه 47.25 جنيه لحم بط مولارد – 31.00 جنيه 32.50 جنيه

أسعار الرومي والسمان في بورصة الدواجن اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت رومي أسمر يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه كتكوت رومي بوم شهر 16.00 جنيه 16.50 جنيه كتكوت رومي برونزي يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوم 44.00 جنيه 44.50 جنيه كتكوت سمان أسمر بري يوم 02.25 جنيه 02.50 جنيه كتكوت سمان أبيض هجين يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه كتكوت سمان هجين بياض 14 يوم 05.50 جنيه 06.00 جنيه

سعر كرتونة البيض اليوم