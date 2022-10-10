الإثنين 10 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جدول أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 10 أكتوبر وسعر كرتونة البيض

أسعار بورصة الدواجن
أسعار بورصة الدواجن
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واصلت أسعار بورصة الدواجن ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الإثنين حتى بلغت أسعار الدواجن البيضاء لسعر ٣٤ جنيه وتختلف أسعارها من مكان لآخر وأيضًا تختلف من بورصة الدواجن إلى المستهلك، كما تواصل سعر كرتونة البيض ارتفاعها بعد أن تجاوزت ال٨٠ جنيه في الكثير من المحافظات، ويعود ارتفاع أسعار الفراخ وسعر كرتونة البيض الي ارتفاع اسعار الاعلاف.

 

أسعار بورصة الدواجن اليوم 

النوعالوزن أقل سعر أعلى سعر 
أسعار الفراخ البيضاءكيلو33.00 جنيه34.00 جنيه 
أسعار الدواجن الساسوكيلو42.00 جنيه44.00 جنيه 
أسعار الدواجن البلديكيلو53.00 جنيه55.00 جنيه 
لحم أمهات أبيضكيلو23.00 جنيه25.00 جنيه 
كتكوت أبيضيوم05.25 جنيه05.50 جنيه 
كتكوت ساسويوم04.50 جنيه04.75 جنيه
كتكوت بلدييوم04.00 جنيه04.50 جنيه
كتكوت بط فرنساوييوم06.50 جنيه07.50 جنيه
كتكوت بط مسكوفييوم14.00 جنيه15.00 جنيه
كتكوت بط مولارديوم15.00 جنيه15.50 جنيه
لحم بط فرنساوي24.00 جنيه24.50 جنيه
لحم بط مسكوفي47.00 جنيه47.25 جنيه
لحم بط مولارد31.00 جنيه32.50 جنيه
        

 

 

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أسعار الرومي والسمان في بورصة الدواجن اليوم 

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر 
كتكوت رومي أسمريوم16.50 جنيه17.00 جنيه 
كتكوت رومي بومشهر16.00 جنيه16.50 جنيه 
كتكوت رومي برونزييوم16.50 جنيه17.00 جنيه 
كتكوت رومي برونزي 500 جرام45 يوم44.00 جنيه44.50 جنيه 
كتكوت سمان أسمر برييوم02.25 جنيه02.50 جنيه
كتكوت سمان أبيض هجينيوم02.75 جنيه03.00 جنيه
كتكوت سمان هجين بياض14 يوم05.50 جنيه06.00 جنيه
        

 

سعر كرتونة البيض اليوم 

النوع      الفئة       أقل سعر  أعلى سعر
بيض أحمر           كرتونه    75.00 جنيه         76.00 جنيه
بيض أبيض          كرتونه    70.00 جنيه         71.00 جنيه
بيض بلدي            كرتونه    70.00 جنيه         72.00 جنيه
 

 

 

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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