ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في حفل زفاف بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط 6 أشخاص نشبت بينهم مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالجيزة، أثناء تواجدهم بأحد الأفراح بسبب قيام الأخير بمعاكسة إحدى السيدات من أقارب الطرف الأول تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقي أفراد الطرفين وتعدوا على بعضهم بالضرب.

تعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم الجيزة، أنه تبلغ من غرفة عمليات النجدة بوجود مشاجرة ومصابين بشارع سيدي جابر بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص أمكن تحديد وضبط طرفي المشاجرة وهم كل من (طرف أول) مندوب، 24 عامًا، ومقيم دائرة القسم، مصاب بجروح سطحية بالقدم اليمنى، بحوزته شمروخ مستخدم، كاشير، 26 عامًا، ومقيم ذات العنوان، مصاب بجروح سطحية بالأنف والوجه وكف اليد اليمنى، بحوزته سلاح أبيض “كزلك” “سيف. س. م. م”، 20 عامًا، جزار، ومقيم ذات العنوان، بحوزته سلاح أبيض “كزلك”، (طرف ثاني) ميكانيكي، 27 عامًا، ومقيم دائرة القسم، مصاب بجرح قطعي بكف اليد اليسرى، بحوزته سلاح أبيض “كزلك”، سائق، 24 عامًا، ومقيم بدائرة القسم، موظف، 24 عامًا، ومقيم بذات العنوان، بحوزته سلاح أبيض “كزلك” وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بين الثاني والخامس أثناء تواجدهم بأحد الأفراح بسبب قيام الأخير بمعاكسة إحدى السيدات من أقارب الطرف الأول تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقي أفراد الطرفين واعتدوا على بعضهم بالضرب.

بمواجهتهم، تبادلا الاتهامات فيما بينهم أمام العميد علي عبد الرحمن رئيس القطاع، تحرر محضر بالواقعة أمام العميد حسن دكروري، مأمور قسم الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.