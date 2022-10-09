الأحد 09 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب 15 ألف جنيه.. مقتل شاب بالزاوية الحمراء

جثة
جثة
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شهدت منطقة الزاوية الحمراء واقعة مؤسفة بعدما أقدم أحد الأشخاص مستعينا بأصدقائه على قتل شاب في العقد الثالث من العمر، بسبب رغبة المتهم في الاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزة المجني عليه.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا يفيد بمقتل أحد الأشخاص، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وعثرت على جثمان المجني عليه، مصابًا بعدة طعنات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهم استعان بأصدقائه لسرقة المتهم والاستيلاء منه علي مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه وعندما رفض المجني عليه قام بطعنه ليلقي مصرعه في الحال. 

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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