ضبط 26 طربة حشيش داخل تاكسى بالتبين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على شخصين يستقلان سيارة تاكسي، وعثر بحوزتهما على 26 فرش حشيش، حال مرورهما بمنطقة التبين بحلوان.

البداية عندما وردت معلومات لقسم شرطة التبين، مفادها قيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة، مستخدمين سيارة تاكسي وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات سرية.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة سالفة الذكر، وبتفتيشها عثر بداخلها على 26 طربة حشيش وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار في المواد المخدرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.