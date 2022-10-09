الأحد 09 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«متجوزة اتنين».. حارس عقار بالبساتين ذهب يبحث عن زوجته فاكتشف المفاجأة

حبس
حبس
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يجري رجال مباحث القاهرة تحريات مكثفة حول اتهام سيدة بمنطقة البساتين بالجمع بين زوجين علي ذمتها لسرعه ضبط المتهمة. 

البداية عندما تلقى قسم شرطة  البساتين، بلاغاً من شحاتة محمد، حارس عقار، مفاده تغيب زوجته عن المنزل بعد توجهها للسوق لشراء الملابس وعدم عودتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المجني عليه متزوج المتهمة عرفياً وأن المتهمة لديها طفلان من زوج آخر، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمة. 

تم تحرير المحضر رقم 9068 لسنة 2022 إداري قسم شرطة البساتين وتولت النيابة العامة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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