الأحد 09 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستمع لأقوال المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس بالعجوزة

حادث انقلاب
حادث انقلاب
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تستمع نيابة الجيزة لأقوال المصابين في حادث انقلاب أتوبيس أعلى كوبرى أكتوبر بمنطقة العجوزة، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتبين من الفحص والمعاينة، أنه أثناء سير أتوبيس نقل جماعي بأعلى كوبري أكتوبر، اختلت عجلة القيادة بيد قائده، مما تسبب فى انقلابه من أعلى الكوبري، وسقط بشارع النيل بالعجوزة.

والمصابون هم: "رشا حلمي إبراهيم 37 سنة، نجلاء فوزي 50 سنة، عمر فتحي 33 سنة، أحمد فتحي أحمد 16 سنة، منة الله سيد 23 سنة، وليد صلاح محمد 22 سنة، إسراء مجدي سيد 24 سنة، حسني حسين 71 سنة وابنته سارة 31 سنة وطفلتيها ماليكة 3 سنوات وزهوى 7 سنوات، فاطمة حامد 58 سنة، تم نقلهم إلى مستشفى العجوزة لتلقي العلاج اللازم. 

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