الأحد 09 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«عصابة المزاج».. سقوط فتاتين تتاجران فى المخدرات بحدائق الأهرام

حبس
حبس
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نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في ضبط فتاتين حولا منزلهما للاتجار في المواد المخدرة بمنطقة حدائق الأهرام.

البداية كانت عندما وردت معلومات لرئيس مباحث هضبة الأهرام، تفيد قيام فتاتين بالاتجار في المواد المخدرة داخل مسكنهما بحدائق الأهرام، وبعرض المعلومات على اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمر بضبطهما.

وجرى إعداد الأكمنة اللازمة وتم ضبطهما وبحوزتها كمية كبيرة من مخدر الآيس، معبأ داخل أكياس بلاستيكية لتوزيعه على عملائهما، وضبط مبلغ مالي بالجنيه المصري وعملات بعض الدول العربية، وجارِ عرضهما والمضبوطات على جهات التحقيق.

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قوات الصاعقة التعليمية

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