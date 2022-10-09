تزوج طليقته.. قرار جديد من النيابة في مقتل طالب بالإسكندرية

تجري النيابة العامة بالإسكندرية اليوم الأحد، تحقيقات موسعة حول مصرع طالب طعنًا بسكين وضربًا بحجر على رأسه داخل أحد شواطئ منطقة الهانوفيل غربي الإسكندرية، من قبل موظف انتقامًا منه لزواجه عرفيًا من طليقته.

كما أمرت النيابة بانتداب خبراء الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد العثور على جثة شاب بها جروح بالرأس وطعنات بشاطئ الهانوفيل.

انتقل مأمور وضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة “معتز. م. ع. أ” 25 عامًا، طالب بمعهد خاص، مقيم بالهانوفيل، غارقًا في الدماء.

وبمناظرة الجثة، تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، ولا يوجد ثمة مسروقات، وإصابته بجروح في الرأس وطعنات بآلة حادة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي إلى أن مرتكب الواقعة “ي. م. م. ح” 36 عامًا، موظف، وجرى القبض عليه، واعترف بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام.

وبحسب اعترافات المتهم في التحقيقات أنه استدرج المجني عليه إلى الشاطئ المميز على البحر بمنطقة الهانوفيل وغافله وطعنه بسكين وضربه بحجر على رأسه، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وأرجع سبب قتله نتيجة أن المجني عليه حرض زوجته على الطلاق منه، مشيرًا إلى أنها بعد طلاقه زوجته تزوجها المجني عليه عرفيًا، ما دفعه للانتقام منه وقتله.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.