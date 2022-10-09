مصرع شخصين إثر حادث تصادم سيارتين بمدينة السلام

لقى شحصان مصرعهما فى حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى طريق 100 بمدينة السلام، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى مدينة السلام، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

بالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكى كانت إحداهما تسير بسرعات عالية، واختلت عجلة القيادة ووقع الحادث، ما أسفر عن وفاة قائدى السيارتين بعد حدوث اشتعال بأحدهم وتم نقل المتوفين إلى المشرحة، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.