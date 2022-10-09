الأحد 09 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 11 إثر انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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أصيب 11 مواطنا في حادث انقلاب سيارة أجرة بالطريق السياحي لبحيرة قارون أمام قرية الصبيحي، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق السياحي لبحيرة قارون ووجود مصابين.

 وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة أجرة وإصابة 11 وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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