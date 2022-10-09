رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفدا من مستشاري الإسكندرية
استقبل المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأحد، وفداً من المستشارين أعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية، يتقدمهم المستشار سعد النزهي - رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه الرفيع رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.
جاء ذلك في حضور المستشار أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وفي نهاية اللقاء قام المستشار سعد النزهي – رئيس مجلس إدارة النادي، بإهدائه الدرع التذكاري الخاص بنادي مستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية.