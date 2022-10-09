الأحد 09 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفدا من مستشاري الإسكندرية

جريدة الدستور
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استقبل المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأحد، وفداً من المستشارين أعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية، يتقدمهم المستشار سعد النزهي - رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه الرفيع رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك في حضور المستشار أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وفي نهاية اللقاء قام المستشار سعد النزهي – رئيس مجلس إدارة النادي، بإهدائه الدرع التذكاري الخاص بنادي مستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية.

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