المشدد 15 عاما لـ3 متهمين قتلوا شخصا في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، بالسجن المشدد 15 عاما لـ3 متهمين؛ لاتهامهم بقتل عامل بالأسلحة البيضاء.



تعود أحداث القضية المقيد،ة برقم 12132 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محربك، يفيد ببلاغ بوجود مشاجرة على أثرها قام المتهمين بالتعدي علي المجني عليه بالأسلحة البيضاء، وتوفي بعد ذلك.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، إلى تصادف مرور المجني عليه "م.ش.م" بمكان الواقعة، وعلى إثر مشادة كلامية بينه وبين المتهمين كل من "م.ج.س" عامل و"إ.ص.ج " عامل و"ب.ج.ش" عامل ، وتطورت ، فقام المتهمين وبحوزتهما أسلحة بيضاء مطاوي بتسديد عدة طعنات بأماكن متفرقة بجسد المجني عليه، أودت بحياته وفروا هاربين.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.