حريق مينى باص أعلى دائرى الوراق

اندلع منذ قليل حريق في أتوبيس "ميني باص" أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، كما انتقل رجال المرور لتنظيم حركة السيارات على الطريق، وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى.

في سياق آخر، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المطرية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المطرية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.