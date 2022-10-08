السبت 08 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مجلس أمناء الحوار الوطنى يعقد اجتماعيه التاسع والعاشر.. الإثنين

ضياء رشوان
ضياء رشوان
ads

أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، عن أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه التاسع، الإثنين المقبل، 10 أكتوبر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة ٦ أكتوبر الساعة ١٢ ظهرًا.

وأضاف أنه من المقرر أيضًا أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه العاشر في الساعة ٣ عصرًا من ذات اليوم مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية لكافة قضايا الحوار الوطني؛ استكمالًا للقاءات التحضيرية واستعراض خطط العمل وجداول الأعمال المقترحة منهم للبدء الفعلي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني. 

ومن المقرر أن يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعيه، بيانًا يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم، وذلك إعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوات الصاعقة التعليمية

الأكثر قراءة

«حبسها وضربها مجددًا».. عروس الإسماعيلية تحرر محضرًا ضد زوجها

تردد قناة الوطنية التونسية 2022 وخطوات تنزيلها على الرسيفر

من «هو اختياري» لتحرير محضر ضده.. عروس الإسماعيلية تثير الجدل من جديد (القصة الكاملة)

حادث مروع على طريق أسوان.. و16 سيارة إسعاف لنقل المصابين

تقارير: زيلينسكي لا يحسم أمر المشاركة في انفجار وقع بجسر القرم

عضو بـ«مجلس المحامين»: رصدنا 60 شهادة مزورة ضمن طلبات القيد بالنقابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نوبل للسلام.. لعبة الرقص مع الذئاب!

د.أحمد الخميسى

«اللا أمكنة».. مارك أوجيه

ماجد حبته

فراغ فى براغ!

د. منى حلمى

إعلان زواج.. خطيئتى.. فنجان من الغيب المحوج (قصص قصيرة)

د.كريمة الحفناوى

على أعتاب عالم متعدد الأقطاب

علي سعدة

عناية الله بنا

مؤمن المحمدي

صندوق الشكاوى شمال فى يمين

يسرى عبيد

هل الحرب النووية على الأبواب؟

صور

احتفالات نصر أكتوبر في جامعة الأزهر

تدريب الأهلى بالزى الجديد

توافد كبير على بانوراما حرب أكتوبر احتفالًا بذكرى النصر (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 3 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار بمخيم شعفاط

الخارجية الفلسطينية: تصعيد الاحتلال محاولة لتفجير الصراع وجر المنطقة للعنف

إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى مخيم جنين