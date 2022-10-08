السبت 08 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيدة انتصار السيسى: نستلھم من ذكرى مولد النبى أسمى معانى الرحمة والمحبة

انتصار السيسي
انتصار السيسي
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تقدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقالت قرينة رئيس الجمهورية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:«أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تلك المناسبة المباركة التي نستلھم منھا أسمى معاني الرحمة والمحبة والتواضع والإرادة الصادقة.. سلام الله على نبینا الكریم».

وتابعت السيدة انتصار السيسي: «داعیة المولى عز وجل أن یعید ھذه المناسبة الطیبة بالخیر والیمن والبركات على وطننا الغالي مصر.. كل عام وأنتم بخیر».

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