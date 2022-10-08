بلاغ يتهم البلوجر هدير عبد الرازق بارتكاب جرائم «الدعارة الإلكترونية»

تقدم محام ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد البلوجر هدير عبد الرازق لقيامها أفعال للدعارة الإلكترونية العلنية والاتجار بالبشر

وذكر مقدم البلاغ، أنه انتابه حالة من الغثيان حينما شاهد فيديوهات للبلوجر«هدير عبد الرازق» تظهرعلى مواقع التواصل الاجتماعي بملابس فاضحة وبإشارات وعبارات إباحية وتستعرض ملابسها الداخلية وجسدها العاري بشكل سافر وتعطي نصائح جنسية مباشرة للفتيات لإقامة علاقات محرمه وتقدم ذلك المحتوى بصورة علنية، لتقديم خدمات جنسية مقابل الشهرة وزيادة عدد المشاهدات أعمالا للتحقيق الربح المادي.

وأضاف البلاغ أن تلك الأفعال تقع تحت تأثيم قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 والمادة 269 عقوبات باتهامات التحريض على الفجور والدعارة بطريق المساعدة أو التسهيل أو الإغواء بطريقة علنية الفسق بإشارات أو أقوال لنشر المحتوى الإباحي على الإنترنت.

هذا بالإضافة إلى جرائم إساءة استعمال الإنترنت طبقا للقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية 175 لسنه 2018 طبقا لنصوص المواد 25 و26 و26 للهدم المبادئ الأسرية والقيم المجتمعية وإنشاء حساب للتسهيل ارتكاب جريمة والعقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات والوضع تحت المراقبة الشرطية، بحسب ما ورد في البلاغ.

وذكر أن الأفعال الفاضحة التي تقوم بها المشكو في حقها يتحقق بها التحريض على أن تقلد الفتيات المحتوي الجنسي الأخلاقي فهي تعتبر نفسها والآخرين السلعة التي يتاجر بها، بإتيان أي فعل أو عمل فاضح أو مخل بالحياء عليه، أو استغلاله في إنتاج مواد إباحية مصوره، تلك الأفعال تضع فاعلها في مناط التجريم.

وأرفق في البلاغ أسماء الحسابات التي تظهر فيها هدير عبد الرازق، وطالب في ختام بلاغه الإلكتروني للنائب العام بإتمام كافة الإجراءات، بإجراء التحريات وجمع المعلومات وتحديد هويتها، والأمر بالقبض على المشكو في حقها والتحقيق معها تمهيدا لمحاكمتها واتخاذ اللازم قانونا.