السبت 08 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية بذكرى المولد النبوى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال الرئيس السيسي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ففي هذا اليوم أشرق نور النبوة الخالدة على الإنسانية بأكملها، فكشف عنها غيوم الجهل والأوهام».

وأضاف الرئيس السيسي: «سلام الله وصلواته على نبينا الكريم، الذي كان نموذجًا فريدًا في الفضيلة، فلنجعل هذه الذكرى العطرة نبراسًا ومنهجًا وقدوة تقوي من عزائمنا وإرادتنا في بناء حياتنا ومستقبلنا.. كل عام وأنتم بخير».

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