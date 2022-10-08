السبت 08 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هايتى تطلب مساعدة دولية للتصدى للعصابات والانفلات الأمنى

هايتى
هايتى
ads

طلبت هايتي مساعدة دولية للتصدي للعصابات الإجرامية التي خلقت أزمة أمنية تعجز الشرطة عن احتوائها، وفق ما أفاد سفير هايتي في الولايات المتحدة بوكشيه إدمون.

 

وقال إدمون على هامش الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية في ليما "أستطيع أن أؤكد أننا طلبنا المساعدة من شركائنا الدوليين"، مضيفا "هذه قضية أمنية لا تستطيع شرطتنا الوطنية التعامل معها بمفردها".

 

وأكد الدبلوماسي أن المساعدة طلبت رسميا الخميس وأن هايتي تنتظر "المجتمع الدولي والشركاء الدوليين ليقرروا الشكل الذي ستتخذه".

 

وتبنى مجلس الوزراء الهايتي قرارا الخميس يمنح رئيس الوزراء أرييل هنري تفويضا بالتماس والحصول من شركاء هايتي الدوليين على دعم فعال عبر النشر الفوري لقوة مسلحة متخصصة بأعداد كافية لوقف الأزمة الإنسانية في أنحاء البلاد والناتجة من بين أمور أخرى عن انعدام الأمن الناجم من الأعمال الإجرامية للعصابات المسلحة ورعاتها.

 

ونشر القرار في الجريدة الرسمية لجمهورية هايتي الجمعة.

 

ومن جهته قال الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماغرو الخميس عبر "تويتر" إنه ينبغي على هايتي أن تطلب "مساعدة عاجلة" من المجتمع الدولي "لحل الأزمة الأمنية"، مؤكدا أنه كرر ذلك خلال اجتماعه مع وزراء خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن وكندا ميلاني جولي وهايتي جان فيكتور جينوس.

 

وأكد إدمون أنه "إذا تمكنا من الحصول على المساعدة اليوم، فسيكون ذلك القرار الأفضل.. نريدها في أقرب وقت ممكن لأننا لا نستطيع الانتظار".

 

وتشهد هايتي أعمال شغب ونهب واحتجاجات منذ أن أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين في سبتمبر.

 

وتعاني الشرطة الهايتية من ضعف إمكاناتها منذ أعوام، ويبلغ عديد قواتها نحو 10 آلاف عنصر فقط.

 

وتابع إدمون "هناك مأساة إنسانية تختمر، إذ علينا أيضا أن نتعامل مع عودة ظهور مشكلة الكوليرا.. ونتيجة لأزمة الوقود المستشفيات لا تعمل، ولا يستطيع الأطفال الذهاب إلى المدرسة.. إنها مشكلة إنسانية".

 

وقال بلينكن الخميس عبر "تويتر" إنه التقى في ليما نظيره الهايتي وأكد له "الدعم الثابت" للولايات المتحدة.

 

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي "نظل ملتزمين مساعدة هايتي على استعادة الأمن والنظام الديموقراطي حتى يكون لكل الهايتيين مستقبل أفضل".

رئيس التحرير

وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

الأكثر قراءة

انتصارات أكتوبر.. مواعيد عرض فيلم الممر اليوم الخميس 6- 10- 2022

نيويورك تايمز : بايدن أمام خيار صعب مع السعودية

أوكرانيا تعلن استعادة 29 بلدة.. وتعثر على مقبرة جماعية في ليمان

معهد الفلك: 3 ظواهر فلكية تزين السماء بدءا من اليوم

هايتى تطلب مساعدة دولية للتصدى للعصابات والانفلات الأمنى

مواعيد الصلاة اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

«الحرب فى الشرق».. أن تكتب ليحيا العالم «٢»

سارة شريف

شريك جديد وتهديدات قديمة

ماجد حبته

سد نيريرى.. وذكرى النصر

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (8)

د. داليا مجدي عبدالغني

استلهام روح النصر

د. محمد عفيفي

تغيير خرائط العالم

نبيل عبدالفتاح

تاريخ طويل ومشاكل متعددة: البحث عن حل لأزمة السينما ضرورة واجبة «١-٢»

محمد عبدالعزيز

يا حبيبي.. يا محمد

صور

احتفالات نصر أكتوبر في جامعة الأزهر

تدريب الأهلى بالزى الجديد

توافد كبير على بانوراما حرب أكتوبر احتفالًا بذكرى النصر (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأيام الحاسمة.. هل تنجح أمريكا فى ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان؟

إصابة 13 فلسطينيًا برصاص الاحتلال فى مسيرة مناهضة للاستيطان

فلسطين: الاحتلال يتعمد التصعيد والتنكر لحقوق الشعب الفلسطينى العادلة