السبت 08 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تعلن استعادة 29 بلدة.. وتعثر على مقبرة جماعية في ليمان

مقبرة جماعية في ليمان
مقبرة جماعية في ليمان
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو، إن القوات الأوكرانية حررت في أحدث هجوم لها 2434 كيلومترا مربعا و 96 منطقة سكنية إجمالا في شرق البلاد.

 

وحسببما ذكرته “العربية الحث”، فإن زيلينسكي أكد أن قوات كييف استعادت خلال الأسبوع الماضي وحده 776 كيلومترا مربعا و29 منطقة سكنية في الشرق. وأضاف أنه تمت استعادة أكثر من 500 كيلومتر مربع في الجنوب الخميس.

 

وفي السياق، قال حاكم إقليم دونيتسك، بافلو كيريلينكو، في منشور على الإنترنت الجمعة إن السلطات الأوكرانية عثرت على مقبرة جماعية في بلدة ليمان بشرق البلاد بعد تحريرها مؤخرا من أيدي القوات الروسية. وأضاف كيريلينكو أنه لم يتضح بعد عدد الجثث التي تحتويها المقبرة.

 

من ناحية أخرى، نقلت وكالة أوكرينفورم للأنباء عن مسؤول كبير بالشرطة قوله إن المقبرة تحتوي على 180 جثة.

 

وكانت القوات الأوكرانية استعادت ليمان من سيطرة القوات الروسية يوم السبت الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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