السبت 08 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الشمالية تدافع عن تجاربها الصاروخية: هذه أهدافنا

صاروخ باليستى
صاروخ باليستى
ads

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم السبت، أن التجارب الصاروخية التي تجريها هدفها "الدفاع عن النفس في مواجهة التهديدات العسكرية الأمريكية المباشرة"، وأنها "لا تمس سلامة الدول والمناطق المجاورة".

ونفذت كوريا الشمالية 6 عمليات إطلاق صواريخ في 12 يومًا، بما في ذلك إطلاق صاروخ متوسط المدى فوق اليابان، الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في بيونجيانج نقلًا عن متحدث باسم إدارة الطيران، إن "تجاربنا الصاروخية إجراء طبيعي ومخطط له للدفاع عن النفس، لحماية أمن بلادنا والسلام الإقليمي من التهديدات العسكرية الأمريكية المباشرة".

ونسبت الوكالة إلى المتحدث القول إن التجارب الصاروخية "لم تمثل أي تهديد أو ضرر لسلامة الطيران المدني، وكذلك سلامة الدول والمناطق المجاورة، من خلال الاعتبار الكامل لسلامة الطيران المدني مقدمًا".

وقالت الوكالة إن الرسالة جاءت ردًا على مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، الذي دان مؤخرًا التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية باعتبارها تشكل خطرًا جسيمًا على سلامة الطيران المدني الدولي.

وأجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات بحرية مشتركة شاركت فيها حاملة طائرات أمريكية، الجمعة، وذلك بعد يوم من إصدار سول أوامر بإقلاع طائرات مقاتلة ردًا على ما يبدو على تدريبات على القصف أجرتها كوريا الشمالية.

وأعلنت الولايات المتحدة أيضًا عن فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، ردًا على التجارب الصاروخية التي أجرتها في الآونة الأخيرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

الأكثر قراءة

انتصارات أكتوبر.. مواعيد عرض فيلم الممر اليوم الخميس 6- 10- 2022

نيويورك تايمز : بايدن أمام خيار صعب مع السعودية

أوكرانيا تعلن استعادة 29 بلدة.. وتعثر على مقبرة جماعية في ليمان

معهد الفلك: 3 ظواهر فلكية تزين السماء بدءا من اليوم

هايتى تطلب مساعدة دولية للتصدى للعصابات والانفلات الأمنى

مواعيد الصلاة اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

«الحرب فى الشرق».. أن تكتب ليحيا العالم «٢»

سارة شريف

شريك جديد وتهديدات قديمة

ماجد حبته

سد نيريرى.. وذكرى النصر

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (8)

د. داليا مجدي عبدالغني

استلهام روح النصر

د. محمد عفيفي

تغيير خرائط العالم

نبيل عبدالفتاح

تاريخ طويل ومشاكل متعددة: البحث عن حل لأزمة السينما ضرورة واجبة «١-٢»

محمد عبدالعزيز

يا حبيبي.. يا محمد

صور

احتفالات نصر أكتوبر في جامعة الأزهر

تدريب الأهلى بالزى الجديد

توافد كبير على بانوراما حرب أكتوبر احتفالًا بذكرى النصر (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأيام الحاسمة.. هل تنجح أمريكا فى ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان؟

إصابة 13 فلسطينيًا برصاص الاحتلال فى مسيرة مناهضة للاستيطان

فلسطين: الاحتلال يتعمد التصعيد والتنكر لحقوق الشعب الفلسطينى العادلة