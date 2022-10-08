مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين فى انفجار بأيرلندا

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في انفجار ببلدة كريسلو شمالي أيرلندا، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ووقع الانفجار في منطقة خدمات تضم محطة وقود بضواحي البلدة، بينما تتواصل التحقيقات لمعرفة سببه، وتستمر عمليات البحث عن محاصرين بمساعدة الكلاب البوليسية.

وأظهرت الصور تضرر عدد من السيارات بسبب الحطام، ودمار فيما يبدو أنه مبنى سكني قريب.

وقال متحدث باسم مستشفى جامعة ليتيركيني بعد فترة وجيزة من الانفجار، إنه "يتعامل مع حادث خطير، مع جرحى متعددين يحتاجون إلى رعاية فورية".

وأضاف المتحدث: "انتقل المستشفى إلى حالة الطوارئ الرئيسية الاحتياطية للتعامل مع هذا الحادث، نحن نناشد الجمهور عدم الحضور إلى قسم الطوارئ إلا في حالة الضرورة القصوى".

وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني إنه "يوم حزين ومأساوي للغاية".