دعوة لقادة دول الاتحاد الأوروبى للتفاوض وعدم توسيع الصراع فى أوكرانيا

قال رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، إنه طالب كبار قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمة براغ الأخيرة، بالتفاوض لمنع اتساع الحرب في أوكرانيا وتصعيد الصراع، وإطلاق المفاوضات.

وأضاف أوربان أن بودابست دافعت عن مصالحها الوطنية بعدم تبني الحزمة الثامنة من العقوبات المناهضة لروسيا، وضمنت عدم تأثيرها على قطاع الطاقة الهنغاري، وهو أمر مهم بالنسبة للمجر.

وقال: "انتهت قمة رؤساء الوزراء في براغ وناقشنا قضيتين ساخنتين: دافعت عن وجهة النظر المجرية بأن أهم شيء هو السلام وعدم التصعيد. في الوقت الحالي، تسير الأحداث في هذا الاتجاه.. أما الموضوع الثاني في القمة فكان الطاقة. حيث تم تحقيق جميع الأهداف الوطنية المجرية الهامة".

وأضاف: "لقد تحررنا من نقاط الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا المؤلمة بالنسبة لنا. هذه الحزمة من العقوبات لا تنطبق على إمدادات الغاز والطاقة النووية الروسية للمجر. كما تمكنا من الحصول على إعفاء للمجر للاستمرار دون عوائق بالتعاون مع روسيا في بناء محطة الطاقة الكهرذرية باكس 2".