السبت 08 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خاصية جديدة تهمك فى «فيسبوك».. ما علاقة الإعلانات؟

فيسبوك
فيسبوك
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أطلقت منصة "فيسبوك" خاصية جديدة، لجعل ما يظهر أمام المستخدم من منشورات أكثر ارتباطًا بتفضيلاته.

فمن الآن ولاحقًا، لن يقتصر الخيار أمامك على إخفاء المنشورات التي لا تعجبك، بل ستبدأ في رؤية خيارات جديدة، وهي "إظهار المزيد" أو "إظهار أقل" على المنشورات والمشاركات من الأشخاص والصفحات التي تتابعها، أو على المشاركات الموصي بها لك من قبل المنصة نفسها.

وأوضح "فيسبوك" أنه إذا حددت خيار "إظهار المزيد"، فسيؤدي ذلك إلى زيادة درجة التصنيف لهذا المنشور وما شابه ذلك مؤقتًا، وبالدرجة نفسها، فإذا حددت خيار "إظهار أقل"، فسوف تنخفض درجة تصنيفه مؤقتًا.

ونقل موقع "تك كرانش" التقني عن متحدث باسم "فيسبوك"، قوله إن "الاختيارات التي يقوم بها المستخدم تؤثر على المنشورات التي يراها لمدة 60 يومًا".

وتبرر الشركة اختيارها لهذا الإطار الزمني بأن أبحاثها أظهرت أن المستخدمين يريدون أن تستمر هذه التفضيلات لبضعة أسابيع على الأقل، وأيضًا لأن "فيسبوك" يريد مواكبة التفضيلات المتغيرة للأشخاص، ومن خلال منح المستخدمين طريقة جديدة لتقديم ملاحظات مباشرة حول التصنيف ستكون قادرة على جعل أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها أكثر ذكاء واستجابة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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