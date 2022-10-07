السبت 08 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 أشخاص إثر سقوط سيارة من أعلى كوبرى بمدينة الصف

سقوط سيارة
سقوط سيارة
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لقى 3 أشخاص مصرعهم فى انقلاب سيارة أجرة من أعلى كوبري بمنطقة الصف وتم نقل الجثث إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفين بالصف.

تبين بالفحص والمعاينة أنه حال سير سيارة أجرة "بيجو" بمنطقة الصف، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما تسبب فى انقلابها من أعلى كوبري الأخصاص ونتج عنها مصرع 3 أشخاص.

جرى نقل الجثث إلى مستشفى الصف، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

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