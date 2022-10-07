الجمعة 07 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين في مصر الجديدة

حبس
حبس
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أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس 3 آشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة انتحال صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين وسرقتهم.

وكشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم)، بأنها حال تواجدها بالشقة محل سكنها فوجئت بحضور (3) أشخاص "غير معلومين لديها" وقاموا بالدخول إلى الشقة محل سكنها وإدعوا بأنهم رجال شرطة، وعقب انصرافهم اكتشفت سرقة مبالغ مالية عملات (محلية – أجنبية).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص. 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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