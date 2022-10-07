القبض على 4 أشخاص فى مشاجرة بين طرفين بالصف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على 4 أشخاص نشبت بينهم مشاجرة بسبب خلافات مالية بالصف، أسفرت عن إصابة شخصين.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الصف، من غرفة بنشوب مشاجرة بين طرفين بالأسلحة البيضاء وإصابة شخصين، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات مالية، أسفرت عن إصابة شخصين.

تمكنت القوات من فض المشاجرة، والقبض على 4 أشخاص، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.