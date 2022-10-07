بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة زفاف بسوهاج

أصيب 8 أشخاص بإصابات وكسور مختلفة إثر انقلاب سيارة ملاكى كانت تقلهم أثناء زفة عروسين على الطريق الزراعى بدائرة مركز طما شمال سوهاج، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق بناحية قرية مشطا دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، ووجود مصابين، تم نقل المصابين للمستشفى وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور على الطريق.

وتبين من المعاينة أنه أثناء مشاركة سيارة ملاكى في "زفة عروسين" على الطريق الزراعى، اختلت عجلة القيادة بيد السائق خلال محاولة للاستعراض بالسيارة.

ونتج عن الحادث انقلاب السيارة وإصابة كل من "م.م، 22 سنة" بجرح قطعى بالوجه وكدمة بالصدر، و"أ. م، 22 سنة" باشتباه كسر بالذراع اليسرى، و"ع. م، 22 سنة" باشتباه كسر بالذراع، و"ف. أ، 22 سنة" باشتباه ما بعد الارتجاج، و"أ. م، 22 سنة" بغيبوبة تامة واشتباه كسر بالساق اليمنى، و"ح.م، 11 سنة" باشتباه كسر بالساق اليمنى، و"م. ع،21 سنة" باشتباه كسر بالحوض، و"م. ح، 22 سنة" باشتباه كسر بالحوض.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.