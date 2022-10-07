الجمعة 07 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل غرقًا فى مياه ترعة القُضابة بكفر الشيخ

غرقً
غرقً
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لقي طفل مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، خلال استحمامه بمياه ترعة القُضابة أسفل الكوبري العلوي بناحية طريق "دسوق - قلين" في نطاق مدينة دسوق بكفر الشيخ.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد إبراهيم مشرف، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، يفيد بتلقي القسم بلاغًا بمصرع الطفل "أحمد.س.ع"، 10 سنوات، غرقًا أثناء استحمامه بمياه ترعة القُضابة بناحية كوبري المدير أسفل الكوبري العلوي في نطاق مدينة دسوق.

وانتقلت قوة من قسم شرطة بندر دسوق، إلى موقع الحادث محل البلاغ، وتم انتشال جثة الطفل بمعرفة فرق الإنقاذ النهري.

وتبين من التحريات الأولية أن الطفل لقى مصرعه غرقًا أثناء استحمامه رفقة مجموعة من أصدقائه في مياه ترعة القُضابة لعدم إجادته السباحة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الفحص الطبي على جثة الطفل تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

وحُرر بذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

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