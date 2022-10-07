الجمعة 07 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بحضور المحافظ.. افتتاح أول مدرسة داخلية دولية بمدينة الجونة

المؤتمر
المؤتمر
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قال بيتر صليبا، مدير مدرسة المنارة سكول، أول مدرسة داخلية بمدينة الجونة، إن جودة المعلم من أهم معايير الخبرة الفنية، مُشيرًا إلى أن اختيار معلمين تلك المدرسة سيكون بناءً على قدرة المعلم على التعامل مع الآخرين.

وأضاف بيتر: "هدفنا هو تعيين المعلمين ذو الخبرة بالمدرسة الداخلية، والقدرة على اختيار المعلمين القادرين على التعامل مع الثقافة المصرية".

جاء ذلك خلال افتتاح  اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، للمدرسة الأولى من نوعها في مدينة الجونة.

وتقدم المدرسة تجربة تعليمية على مستوى عالمي للطلاب المتميزين، ومبنية على الإطار الأخلاقي والمنهج الأكاديمي والتنوع الثقافي.

ويقام حفل الافتتاح بحرم جامعة الجونة، يعقبه مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن افتتاح المدرسة، بحضور أعضاء مجلس أمناء المدرسة.

وانطلقت الدراسة، السبت الماضي، في عدد من المحافظات، وفي جميع مدارس المحافظات، لجميع طلاب مصر، والبالغ عددهم 25 مليون تلميذ، بجميع المراحل الدراسية.

اختيار المعلمين التعامل مع الاخر التخصصات البحر الاحمر الأولى من نوعها الج الثقافة المصرية التنوع الثقافي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

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