إصابة 6 فى حادث تصادم بين سيارتين بالواحات

أصيب 6 في حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ربع نقل بطريق القاهرة- الواحات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهما تم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى قسم شرطة الواحات البحرية بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين بطريق القاهرة اتجاه الواحات أمام مدخل قرية القبالة دائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة ربع نقل قيادة أحد الأشخاص، 50 عاما، مقيم البرلس كفر الشيخ، ومصاب باشتباه كسر بالحوض وارتجاج بالمخ، وسيارة دون لوحات معدنية قيادة أحد الأشخاص 24 عاما، يستقلها 5 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم جميعهم مقيمون الواحات البحرية.

كما تبين من خلال تحريات مباحث الجيزة برئاسة اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الثانية بالمواجهة، أسفر الحادث عن إصابة قائدي السيارتين ومرافقي قائد السيارة الثانية وحدوث تلفيات بالسيارتين تم نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين، الواحات البحرية المركزي.

كما تمت إزالة آثار الحادث والتحفظ على السيارتين وقائديهما، بمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.