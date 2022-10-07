الجمعة 07 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع أب وإصابة زوجته وابنتهما فى حادث سير بدائرى المنيب

جثة
جثة
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لقي أب مصرعه وأصيبت زوجته ونجلته بإصابات متفرقة بحادث سير أثناء عبورهم الطريق الدائري بالمنيب وتم نقل المصابين للمستشفى وتحرير محضر بالواقعة. 

تلقت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق الدائري بداية مفرق نزلة المنيب اتجاه المعادي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين لأقرب مستشفى لتداركهم بالعلاج اللازم.

وبالانتقال تبين إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة أب وزوجته وابنتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أن الأب توفي أثناء محاولة إنعاشه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وبعمل التحريات الأولية تبين أنه حال عبور الأسرة الطريق الدائري اصطدمت بهم سيارة بشكل مفاجئ. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث وبسؤاله قرر أنه فوجئ بعبور المجني عليهم الطريق فاصطدم بهم دون قصد وتم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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