النيابة تسلم طفلين ألقت بهما والدتهما من الشرفة فى حلوان لجدتهما

سلمت النيابة العامة، اليوم الجمعة، طفليْنِ شرعت أمهما في قتلهما وعرَّضتْ حياتهما للخطر بإلقائهما من الشرفة بحلوان، وذلك إثر خلافات بينها وبين طليقها لجدَّتِهما لأبيهما، في ضوء توصية الباحث الاجتماعي بذلك.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الطفليْنِ كما استمعت لأقوال اثنيْنِ من الجيران، والباحث الاجتماعي بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، وأكدوا اعتياد الأم المتهمة ضربَ الطفليْنِ وإيذائهما.

وأضافوا أنه يوم الواقعة نشبتْ مُشادَّة هاتفية بينها وبين طليقها توعدته فيها بإلحاق الأذى بالطفلين إن لم يُنفِق عليهما، وفورَ انتهاء المكالمة انتاب الطفلانِ الخوفُ منها، فتوجَّها مسرعيْنِ لشرفة المسكن، فلحقت بهما المتهمة وألقتهما منها.

وأمرت النيابة العامة بحبس الأمٍّ علي ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بالواقعة، مساء أمس، بالتزامن مع ما رصدته إدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام من تداول الخبر بمواقع التواصل الاجتماعي، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.