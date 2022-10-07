رحلة دون علم الأسرة.. «أمن القاهرة» يعيد نجل موسيقار شهير لأسرته بحلوان

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، في إعادة الطفل «يامن»، نجل الموسيقار «حسام.ع»، مدير الحملة الانتخابية للفنان مصطفي كامل، بعدما تغيب عن منزله ليلة أمس.

البداية كانت مع بلاغ تلقاه المقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الموسيقار حسام.ع، مفاده تغيب نجله عن المنزل في ظروف غامضة.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمحيط محل سكن المتغيب وبفحص كاميرات المراقبة باستخدام التقنيات الحديثة، أمكن رصد خط سير الطفل وتبين أنه استقلال أتوبيس «جو باص» بصحبة أحد زملائه متجهين لمدينة الطور بجنوب سيناء، دون علم أسرته.

وتم إخطار الأجهزة الأمنية بكمين الشهيد أحمد حمدي، وأمكن استيقاف الطفل قبل ذهابه لقضاء يوم للتنزه برفقة زميله وإعادته لأسرته.

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.