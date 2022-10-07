الجمعة 07 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«الدستور» تفوز بجائزة «معهد جوته الألمانى» للصحافة العلمية

الزميل هاني سميح
الزميل هاني سميح المحرر بقسم التحقيقات
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فازت «الدستور» بجائزة «معهد جوته الألماني» للصحافة العلمية، عن تحقيق الزميل هاني سميح، المحرر بقسم التحقيقات، الذى جاء تحت عنوان «السُحار السيليسي.. معاناة عمال المحاجر والمناجم مع غبار السيليكا الخطير».
 

وحصل الزميل هاني سميح على برنامج إرشاد مخصص للصحافة العلمية، تستغرق مدته 3 شهور؛ لتطوير الأفكار الجديدة والعمل على إنتاج قصة علمية معمقة، بدعم من وزارة الخارجية الألمانية.
 

رصد التحقيق الصحفي «السُحار السيليسي.. معاناة عمال المحاجر والمناجم مع غبار السيليكا الخطير»، معاناة العاملين في المناجم والمحاجر مع أمراض الربو المهني، وبالأخص مرض السُحار السيليسي الناتج عن استنشاق غبار السيليكا، وغياب التعويضات الصحية والمادية عنهم.
ويمكن مطالعة التحقيق من هنا..

رئيس التحرير

وائل لطفي

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