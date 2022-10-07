الجمعة 07 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

جماعة «إيمان ونور شمال مصر والسودان» تحتفل بيوبيلها الذهبي بالإسكندرية

حضور جماعات إيمان
حضور جماعات إيمان ونور، شمال مصر والسودان،
ads

انطلق، أمس، أول أيام حج إيمان ونور بعنوان "كنز المشاركة" وذلك ببيت سانت ماريا بكنيج مريوط بالإسكندرية.

يأتي ذلك بحضور جماعات إيمان ونور، شمال مصر والسودان، حيث بدأ اليوم بتقديم علم كل جماعة من جماعات إيمان ونور، احتفالًا بمرور خمسين عامًا على تأسيس إيمان ونور حول العالم، وكذلك مرور أربعين عامًا على إنشائها في مصر.

شارك في الاحتفال الأب عادل زكا اليسوعي، مرشد جماعة إيمان ونور، مقاطعة شمال مصر والسودان، وأشرف زخاري، منسق المقاطعة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

وفي كلمته، أشار السيد أشرف زخاري إلى أن هذا التجمع لجماعة إيمان ونور، يجعلنا نرى وجه الله في الكنيسة، كما أعرب أمجد إدوارد، المنسق العالمي لجماعة إيمان ونور بمنطقة الشرق الأوسط عن سعادته بهذا الاحتفال، واصفًا إياه بالحدث السينودسي الجدير بالذكر أن حج جماعة إيمان ونور، يقام كل عشر سنوات.

ايمان ونور الأخوات الراهبات الآباء الكهنة مصر والسودان السينودس الإسكندرية الاسكندري

رئيس التحرير

وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

الأكثر قراءة

انتصارات أكتوبر.. مواعيد عرض فيلم الممر اليوم الخميس 6- 10- 2022

هنا رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022.. كشوف أسماء الفائزين

منح نوبل للسلام للبيلاروسى أليس بيالباتسكى ومنظمتين روسية وأوكرانية

أمطار خفيفة ونشاط الرياح.. توقعات الطقس بأنحاء الجمهورية الأيام المقبلة

تعرف على أسعار الذهب اليوم 7-10-2022 فى مصر

وزير التجارة والصناعة يشارك بالاجتماع الوزاري العاشر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

استلهام روح النصر

د. محمد عفيفي

تغيير خرائط العالم

نبيل عبدالفتاح

تاريخ طويل ومشاكل متعددة: البحث عن حل لأزمة السينما ضرورة واجبة «١-٢»

محمد عبدالعزيز

يا حبيبي.. يا محمد

أميرة ملش

من دفاتر الحرب والحب

بسنت حسن

بوكو حرام

د هند جاد

50 سنة على صناعة السلام..

ماجد حبته

واحد من ستة أنبياء..السادات بعيون كيسنجر

صور

احتفالات نصر أكتوبر في جامعة الأزهر

تدريب الأهلى بالزى الجديد

توافد كبير على بانوراما حرب أكتوبر احتفالًا بذكرى النصر (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الاحتلال يتعمد التصعيد والتنكر لحقوق الشعب الفلسطينى العادلة

اعتراف بالفشل والغطرسة.. كيف تتذكر إسرائيل حرب أكتوبر في ذكراها الـ 49؟

مقتل فلسطينى خلال عملية لجيش الاحتلال بالضفة الغربية