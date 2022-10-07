جماعة «إيمان ونور شمال مصر والسودان» تحتفل بيوبيلها الذهبي بالإسكندرية

انطلق، أمس، أول أيام حج إيمان ونور بعنوان "كنز المشاركة" وذلك ببيت سانت ماريا بكنيج مريوط بالإسكندرية.

يأتي ذلك بحضور جماعات إيمان ونور، شمال مصر والسودان، حيث بدأ اليوم بتقديم علم كل جماعة من جماعات إيمان ونور، احتفالًا بمرور خمسين عامًا على تأسيس إيمان ونور حول العالم، وكذلك مرور أربعين عامًا على إنشائها في مصر.

شارك في الاحتفال الأب عادل زكا اليسوعي، مرشد جماعة إيمان ونور، مقاطعة شمال مصر والسودان، وأشرف زخاري، منسق المقاطعة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

وفي كلمته، أشار السيد أشرف زخاري إلى أن هذا التجمع لجماعة إيمان ونور، يجعلنا نرى وجه الله في الكنيسة، كما أعرب أمجد إدوارد، المنسق العالمي لجماعة إيمان ونور بمنطقة الشرق الأوسط عن سعادته بهذا الاحتفال، واصفًا إياه بالحدث السينودسي الجدير بالذكر أن حج جماعة إيمان ونور، يقام كل عشر سنوات.