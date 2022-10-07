علماء يحذرون: نوروفيروس أحد الفيروسات المسببة لمرض كرون الخطير

وجد الباحثون أن هناك علاقة بين نوروفيروس والأشخاص الذين يصابون بمرض كرون، ووفقًا لموقع "the sun" البريطاني، يُعد نوروفيروس الذي ينتمي للفيروسات الكأسية بأنه المسبب الرئيسي لالتهاب المعدة والأمعاء الحاد بين جميع الفئات العمرية في أنحاء، أما مرض كرون عبارة عن التهاب مُزمن يُصيب الجهاز الهضمي عامّةً من الفم حتّى الفتحة الشرجيّة، يعد هذا الالتهاب يتفشى في جميع طبقات الجدار المعوي.

و نظر الخبراء في العلاقة بين نوروفيروس والأشخاص الذين يصابون بمرض كرون والذي يستمر مدى الحياة بمجرد تشخيصه ولا يوجد علاج لهذا المرض، موضحين أنه في معظم الناس يسبب التهاب في الجهاز الهضمي، ويعد الالتهاب هو رد فعل الجسم للإصابة أو التهيج ويمكن أن يسبب احمرارًا وتورمًا وألمًا.

- نوروفيروس هو أحد الفيروسات العديدة التي تسبب داء كرون

و حذر الخبراء في جامعة نيويورك لانجون هيلث وكلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك في الولايات المتحدة، من أن نوروفيروس هو أحد الفيروسات العديدة التي تسبب داء كرون، فيما قال علماء في دورية نيتشر إن الأشخاص الأصحاء الذين يصابون بالجرثومة يمكنهم إفراز مدافعين مناعيين يسمى الخلايا التائية، ثم تفرز هذه البروتينات تسمى مثبطات الاستماتة الخامسة، ثم يرسل هذا إشارات إلى جهاز المناعة لوقف الهجوم على خلايا بطانة الأمعاء.

عادةً ما يضيف هذا البروتين طبقة إضافية من الحماية ضد تلف الجهاز المناعي - حتى يتمكن الأشخاص المصابون بالطفرات من التمتع ببطن صحي، ولكن ، وجد الباحثون أن حشرة النوروفيروس تمنع إفراز الخلايا التائية ، وتقتل خلايا بطانة الأمعاء في هذه العملية.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة وطبيب الجهاز الهضمي يو ماتسوزاوا إيشيموتو في جامعة نيويورك: "تقدم نتائجنا نظرة ثاقبة جديدة للدور الرئيسي الذي تلعبه خمسة مثبطات موت الخلايا المبرمج في مرض كرون، قد يوفر هذا الجزيء هدفًا جديدًا لعلاج مرض المناعة الذاتية المزمن ، والذي ثبت أنه من الصعب إدارته على المدى الطويل.

- أعراض مرض كرون

تشمل الأعراض الشائعة تكرار الإسهال وآلام البطن والتشنجات، وعادة ما تكون أسوأ بعد تناول الطعام والإرهاق الشديد، و كذلك يعد فقدان الوزن غير المقصود والدم والمخاط في البراز من الأعراض الشائعة أيضًا،

وقد يعاني الأشخاص من أحد الأعراض المذكورة أعلاه فقط وقد يعاني البعض الآخر من أعراض شديدة أو مشاكل خفيفة، قد تكون هناك أيضًا أسابيع أو أشهر حيث تكون الأعراض خفيفة أو غير موجودة، تشمل الأعراض الأقل شيوعًا ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالغثيان وآلام المفاصل وتورمها والتهاب وتهيج العينين وتقرحات الفم، إذا كنت تعاني من الإسهال المستمر أو آلام البطن أو فقدان الوزن غير المبرر أو الدم في البراز ، فقم بزيارة طبيبك.