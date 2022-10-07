الجمعة 07 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سيارة شرطة تدهس 10 أشخاص بعد تلقى طاقمها بلاغ عن سرقة سيارة فى نيويورك

سيارة شرطة
سيارة شرطة
ads

أعلنت الشرطة الأمريكية أن 10 أشخاص بينهم طفل أصيبوا إثر صدم سيارة شرطة لهم في نيويورك، كانت تسير بسرعة كبيرة بعد تلقي طاقمها بلاغا بسرقة سيارة.

 

وقالت الشرطة إن الحادث وقع عند تقاطع شارع هوى وويستشيستر في فوكشرست حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر.

 

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه وبينما كان الضباط يتجهون إلى الشمال الشرقي بسرعة عالية، انحرفت سيارتهم رباعية الدفع واصطدمت بسيارة مدنية عند تقاطع شارع ويستشستر وشارع هول.

 

ووفقا لمتحدث باسم إدارة الشرطة، فإن السيارة صعدت على رصيف واصطدمت بالعديد من الأشخاص.

 

كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن السيارة المتعددة الاستخدامات اصطدمت بعمود إنارة ودهست عدة أشخاص بالقرب من محطة للحافلات، من بينهم طفل يبلغ من العمر 5 سنوات ورجل يبلغ من العمر 65 عاما في حالة حرجة.

 

ووثقت كاميرا مراقبة الكارثة، حيث أظهر مقطع فيديو أن الحادث وقع بسرعة كبيرة بحيث لم يمنح المشاة الوقت للخروج من الطريق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

الأكثر قراءة

انتصارات أكتوبر.. مواعيد عرض فيلم الممر اليوم الخميس 6- 10- 2022

تعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 نايل سات

تعرف على سعر الدولار اليوم 7-10-2022 فى البنوك المصرية

هنا رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022.. كشوف أسماء الفائزين

رئيس بيلاروسيا: نشر أسلحة نووية فى بولندا يشكل خطرا على دولتنا

بايدن يعفو عن جميع الجرائم الفيدرالية البسيطة المتعلقة بحيازة الماريجوانا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تغيير خرائط العالم

نبيل عبدالفتاح

تاريخ طويل ومشاكل متعددة: البحث عن حل لأزمة السينما ضرورة واجبة «١-٢»

محمد عبدالعزيز

يا حبيبي.. يا محمد

أميرة ملش

من دفاتر الحرب والحب

بسنت حسن

بوكو حرام

د هند جاد

50 سنة على صناعة السلام..

ماجد حبته

واحد من ستة أنبياء..السادات بعيون كيسنجر

حسين دعسة

آنى إرنو.. روائية نوبل 2022 المتحررة جدًا

صور

احتفالات نصر أكتوبر في جامعة الأزهر

تدريب الأهلى بالزى الجديد

توافد كبير على بانوراما حرب أكتوبر احتفالًا بذكرى النصر (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والغطرسة.. كيف تتذكر إسرائيل حرب أكتوبر في ذكراها الـ 49؟

مقتل فلسطينى خلال عملية لجيش الاحتلال بالضفة الغربية

نقل نتنياهو إلى المستشفى خلال صلاة يوم الغفران